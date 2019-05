Hilal Altınbilek: Savaşçı bir kadınım sevgilim de güçlü olmalı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Cosmopolitan'a konuştu...

- Dizi çekimleri nasıl gidiyor?

Sezon finaline doğru hummalı bir çalışma içindeyiz. Adana'da havalar ısındı ama enerjisi kışın bile çok güzel. Şu an portakal çiçeklerinin kokusu sardı etrafı. Sürprizli bir sezon finali izleyicilerimizi bekliyor.

- İzleyicilerden ne gibi tepkiler alıyorsunuz?

Diziyle alakalı genel olarak tebrik alıyorum. Kavuşamayan aşıklar söz konusu ve bu aşkın hayranları çok.

- Dönem dizisinde oynamak size neler hissettiriyor?

Büyülü bir dünyadayız. Kostümler, saçlar, müzikler, diyaloglar, gelenekler, hitaplar; hepsi aslında çok uzak bir döneme ait değil ancak o dönemi yaşamadığım için bana büyüleyici geliyor.



BU İŞİ YAPACAĞIMI BİLİYORDUM



- Peki, oyunculuk sektörüne nasıl adım attınız?

"Sokakta yürürken keşfedildim" gibi diyebileceğim enteresan bi hikayem yok. Sadece çok emindim, istiyordum. Biliyordum yapacağımı ve yaptım.

- Şöhretle aranız nasıl?

Emek verdiğiniz bir işin zirvede olması sizde de zirve motivasyonu yaratıyor. Her şeye daha da farklı, daha da özenli ve titiz bakmaya başladım.

- Rahatlamak için ne yapıyorsunuz?

Kitap okuyorum. Sevdiğim dostlarımla konuşuyorum. Spor yapıyorum.







GÜNÜMÜZDE İLİŞKİ YAŞAMAK ZOR



- Sizi tanımayan birine kendinizi anlatmak isteseniz nereden başlardınız?

Amacım daha iyi ve huzurlu bir insan olabilmek. Onun dışında diyebileceğim tek şey şu; iyi ve vicdanlı bir insan olduğumu düşünüyorum. İlk kötülüğü asla ben yapmam ve sinirlendirilmemesi gereken bir yapım var.

- Günümüz aşklarının en zor yanı ne?

Her şey çok açık, ulaşılabilirlik çok fazla. Eskiden telefon numarasına sahip olmak gerekirdi ulaşmak istenilen kişinin. Ama şimdi Instagram'ı varsa, isteyen istediğine, istediğini yazabiliyor. Bu da haliyle belli bir güvensizlik doğuruyor. Günümüzde ilişki yaşamak zor.

- Nasıl bir erkek sizi kendine aşık edebilir?

Güçlü ve zeki bir erkek beni kendine aşık edebilir. Duygusal biriyim ancak hayata karşı dik duruşu olamayan, savaşmayı bilmeyen, özetle güçlü olmayan biriyle yapamam. Çünkü ben bir savaşçıyım. Sevgilim de bana ayak uydurabilecek zekada olmalı.

- Gerçekleşeceğini bilseydiniz ne dilerdiniz?

Büyük hastalıklarla boğuşan, bebek denilecek kadar küçük hastalar için elimde onları iyileştirecek sihirli değneğim olsun isterdim.







YENİ KEŞFİM İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI



- Güzellik anlamında bizimle paylaşabileceğiniz bakım sırlarınız var mı?

Bu konuya çok meraklıyım ama açıkçası çok fazla yeni krem denemem. Uzun süredir kullandığım ürünler var fakat ara ara değiştirmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Cildimle ilgili son keşfimse incir çekirdeği yağı. Hem içiyorum, hem cildime kullanıyorum ve çok memnunum.



ULUSLARARASI BİR ÖDÜL ALMA HEDEFİM VAR



- Şu anda hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Her anlamda güçlenmeye başladığım bir dönemdeyim. Bunun yanı sıra bol koşuşturmalı, heyecanlı, güzel bir dönem diyebilirim.

- Uzak-yakın gelecek için hedefleriniz neler?

Uzun vade için uluslararası bir ödül hedeflerim arasında yer alıyor. Kısa vadede ise mini, verimli tatil.

- Modayı takip ediyor musunuz?

Klasik bir çerçevem var aslında, onlara renk eklemeyi seviyorum. Çok uçlar yok bende.

