Selami Şahin’den romantik paylaşım! “İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım…”
Ünlü müzisyen Selami Şahin 34 yıllık eşi Didem Şahin ile evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şahin eşi Didem Şahin'le fotoğraflarını, " İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım, çocuklarımın annesisin. Seni çok seviyorum." notuyla paylaştı. Selami Şahin ile Didem Şahin 2015 yılında nikah tazelemiş ve ikinci kez evlenmişlerdi.
Giriş Tarihi: 20.5.2019 15:42Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 15:45
Selami Şahin, evliliğinin 34. yılını bu fotoğrafla sosyal medya hesabından kutladı.