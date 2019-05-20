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’den romantik paylaşım! “İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım…”

Ünlü müzisyen 34 yıllık eşi ile evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şahin eşi Didem Şahin'le fotoğraflarını, " İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım, çocuklarımın annesisin. Seni çok seviyorum." notuyla paylaştı. Selami Şahin ile Didem Şahin 2015 yılında nikah tazelemiş ve ikinci kez evlenmişlerdi.

Giriş Tarihi: 20.5.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 15:45
Selami Şahin’den romantik paylaşım! “İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım…”

, evliliğinin 34. yılını bu fotoğrafla sosyal medya hesabından kutladı.

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Selami Şahin’den romantik paylaşım! “İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım…”
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