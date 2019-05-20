Serenay Sarıkaya paylaşımıyla Demet Akalın'ı büyüledi

Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık ilişkilerini bitiren Serenay Sarıkaya, 2015 yılında aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy'un radarına girmişti. Aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu önceki gün sessiz sedasız tatile çıktı. Şarkıcı Demet Akalın, Sarıkaya'nın paylaşımın altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 20.5.2019 12:34Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 12:35
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Sarıkaya'nın paylaşımına ise Demet Akalın, "Kız bir nazar boncuğu tak" yorumunda bulundu.