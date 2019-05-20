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paylaşımıyla 'ı büyüledi

Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık ilişkilerini bitiren , 2015 yılında aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy'un radarına girmişti. Aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu önceki gün sessiz sedasız tatile çıktı. Şarkıcı , Sarıkaya'nın paylaşımın altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.5.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 12:35
Serenay Sarıkaya paylaşımıyla Demet Akalın'ı büyüledi

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Sarıkaya'nın paylaşımına ise , "Kız bir nazar boncuğu tak" yorumunda bulundu.

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Serenay Sarıkaya paylaşımıyla Demet Akalın'ı büyüledi
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