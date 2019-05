‘Smokin cenneti olan Amerika’yı bile dize getirdik’

Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, a Para'da yayınlanan 'Günaydın Haftasonu'na önceki gün şarkıcılar Çağla ile Onur Mete, oyuncular Devrim Yakut, Ümit Erdim, Ecem Özkaya, Ece Çeşmioğlu ile smokin üstadı Levon Kordonciyan katıldı. Programda dedesinin Atatürk'e kıyafet diktiği hatırlatılan Levon Kordonciyan şunları söyledi: "Atatürk çok büyük moda ikonu. Çizimlerini de kendisi yaparmış. Her yıl 29 Ekim'de ve 10 Kasım'da yüzyılın en şık lideri sergileri açıyorum. Dedelerimin diktiği 200ün üzerinde smokini topladık, Cumhuriyet Terzihanesi Müzesi'ni kurduk." "Dedem altı ay kapının önünde soğukta insanları seyrettirdi bana. İlk terzilik dersim buydu" diyen Kordonciyan sözlerine şöyle devam etti: "Modern terziyim 130 yıldır bu işi yaşatıyoruz. Sıla, Ezgi Mola ve Canan Karatay'ın da aralarında bulunduğu pek çok kadınla birlikte Sean Connery'den Frank Sinatra'ya kadar dünyaca ünlü pek çok ismi giydirdik. Oscar törenleri, film festivallerinin vazgeçilmeziyiz. Smokin cenneti Amerika'yı dize getirdik."



'HANIMKÖYLÜYÜM'

'Kim Daha Mutlu?' adlı filmde rol alan Erdim, mide ameliyatı sonrası verdiği 70 kiloyla ilgili "Keşke daha önce olsaydım. Şişmanken 'Zayıfla' diyorlardı, şimdi 'Kilo al' diyorlar. Kimseye yaranamıyorum" diye konuştu. Ses adında kızı olan oyuncu, "Hanımköylüyüm. Baba olduktan sonra kadınlara da, hayata da bakışının çok değişti. Artık 10 kez düşünüyorum" dedi.

Evlilik sebebiyle otomobil yarışlarına ara verdiğini belirten Erdim, "Haziran'da Türkiye Ralli Şampiyonası'na dönüyorum" dedi.



'KADINLARIN SESİ ÇIKIYOR'

'Dogville' adlı oyunda rol alan Ece Çeşmioğlu, sinemadaki cinsiyet eşitsizliği konusunda şunları söyledi: "Anadolu'daki bir kadınla, Hollywood starının aynı şeyi hissetmesi etkileyici. Kadınların sesinin çıkması çok güzel."



'AŞKINIZ KARŞILIKLI OLSUN'

'Manik Atak' adlı oyunda 10 karaktere bürünen Devrim Yakut, 20 yıldır üniversitelerde ders verdiğini söyleyerek gençlere tavsiyelerde bulundu: "Her oyuncu işi aşkla yapmak ister, onlara 'Objektif olun; mesleğin de size aşık olması gerekir' diyorum. Beyhude aşk peşinde koşunca zaman kaybediyorsunuz. Karşılıklı aşk olsun. Hata yapmaktan da korkmayın."



'ANNEMİN VEFATI NEDENİYLE MÜZİĞE ARA VERDİM'

Aşkın Nur Yengi şarkısı 'Nazlanma' ile yıllar sonra müziğe dönmeye hazırlanan Onur Mete, verdiği aranın nedenini şöyle anlattı: "Uzun süre annemin hastalığı ile ilgilendim, sonra onu kaybettik. Şimdi güzel bir şarkı yakaladık. Müziğe küsmedim. Müzikle başladım, müzikle öleceğim. Bana 'Senin şarkılarınla büyüdük' diyorlar. Teknoloji güzel ama her şeyi çabuk tüketiyoruz. Aşkı da öyle. Gerçek aşklar yaşanmadığı için şarkılar da gerçek olmuyor."

