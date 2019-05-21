Haberler > Günaydın Haberleri > Beatriz, anne olduktan sonra ilk kez podyuma çıkacak

Beatriz, anne olduktan sonra ilk kez podyuma çıkacak

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Beatriz, anne olduktan sonra ilk kez podyuma çıkacak
Türkıye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Leather&Fur Fashion Show açılış defilesinin süper modeli Ana Beatriz Barros, anne olduktan sonra ilk kez Antalya'da podyuma çıkacak. Kaya Palazzo Hotel'de 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan fuarın açılış defilesinin süper modeli Barros ile ilgili olarak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Yönetim kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, "Anneler çok kıymetli. Kendisini ülkemizde bize yakışan misafirperverlikle ağırlayacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beatriz, anne olduktan sonra ilk kez podyuma çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN