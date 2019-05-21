Beatriz, anne olduktan sonra ilk kez podyuma çıkacak

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Türkıye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Leather&Fur Fashion Show açılış defilesinin süper modeli Ana Beatriz Barros, anne olduktan sonra ilk kez Antalya'da podyuma çıkacak. Kaya Palazzo Hotel'de 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan fuarın açılış defilesinin süper modeli Barros ile ilgili olarak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Yönetim kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, "Anneler çok kıymetli. Kendisini ülkemizde bize yakışan misafirperverlikle ağırlayacağız" dedi.