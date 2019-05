BUGÜN NELER OLDU

Arzum Onan, boyunu geçen oğlu Can Aslantuğ ile önceki gece Akmerkez'deydi. Oğluyla birlikte sıkı bir Game of Thrones hayranı olduklarını söyleyen Onan, Sinema Pink'te dizinin özel gösterimine katıldı. Can, 19 yaşında.