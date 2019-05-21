Jason Derulo Antalya’da sahneye çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

JENNIFER Lopez, James Arthur ve Anne Marie'nin sahne alacağı Antalya'daki Regnum Carya sahnesi 10 Temmuz'da müziğin dahi çocuğu Jason Derulo'nun nefes kesen performansına ev sahipliği yapacak. 'Whatcha Say', 'Swalla' ve rap müziğin ünlü ismi Snoop Dogg'la seslendirdiği 'Wiggle' başta olmak üzere tüm hit parçalarını nabız yükselten dans koreografileriyle birlikte sergileyecek olan Derulo, yine nefes kesecek. Global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleri en çok tıklanan isimler arasında yer alan Derulo, şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.