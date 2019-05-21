Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Mayıs 2019 Salı | Günlük burç yorumu, Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Mayıs 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Mayıs 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş, İkizler burcuna geçiyor, havamız değişiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 MAYIS 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Bir tarafta Güneş, bir tarafta Merkür! Güneş-Merkür kavuşumu; medyanın bile yetişmekte zorlanacağı gelişmelerin yaşanabileceğini işaret ediyor. Güneş, İkizler burcundaki bir aylık seyahatine çıkarken, Merkür'de ev sahibi olduğu İkizler burcunda konumlanıyor. İletişim temelli tüm konular mercek altına alınıyor. Belediyelere bağlı spor takımları konuşulabilir.

Koç: Kariyerini odak noktası haline getireceksin. Maddi olarak kendini güvence altına alma isteğin artıyor. Kültürel ve sosyal açıdan da gelişmeye meyillisin. İlişkinde bitmek bilmeyen sorunlar söz konusuysa; İlişkini sonlandırmak isteyeceksin. Motive olmakta zorlandığın konular varsa ise biraz sabırlı olmalı ve zamana yaymalısın.

Boğa: Çalışkanlığın sayesinde çok çabuk ilerlemen farklı yorumlara sebep olabilir. Değişken ruh halin zaman zaman modunu değiştirse de kaygılarının seni yönlendirmesine izin verme. Bir süre önce haksız bir durumda kaldıysan ve bu konu kapanmasıysa bugün sonuç alman mümkün. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, çalışma koşullarıyla ilgili yeni kararlar alabilirsin.

İkizler: Güneş bugün burcuna geçiyor. Şimdiden doğum günün kutlu olsun. Arayış içinde olduğun bir gün. Duyguların çok yoğun. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan bugün mesaiye kalman gerekebilir. Hayatına dair her detayı tek başına göğüslemek isteyeceksin. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, gün içerisinde tanışacağın kişi tekrar görüşmek için iletişimde kalmak isteyebilir.