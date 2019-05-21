Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau ile barışmak için her yolu deniyor ama…

9 yıllık eşi ile arası bozuk olan Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'yu barışa ikna etmek için kesenin ağzını açtı. Eski Galatasaraylı, Cabau'nun kurduğu derneğe yaklaşık 13 milyon 500 bin lira bağışladı.

13 MİLYON 500 BİN TL'LİK BAĞIŞ YAPTI

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 9 yıllık eşi ve oğlunun annesi Yolanthe Cabau'yu barışmaya ikna etmek için ne yapacağını şaşırdı. Mart ayından beri evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ikiliden Sneijder, "Evliliği ben batırdım. Birden çok kez hata yaptım" demişti. Yolanthe Cabau ise ayrılıkla ilgili sessiz kaldı. Hollanda basınına göre; eşinin gönlünü kazanmak isteyen Sneijder, Yolanthe Cabau'nun kurduğu 'Free A Girl' derneğine Anneler Günü'nde 2 milyon euro'luk yani 13 milyon 500 bin TL'lik bağış yaptı. Şimdilik boşanma evraklarını imzalamayan Yolanthe Cabau, dernek sayesinde ise dünya genelindeki kızları fuhuştan kurtarıyor..

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