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Son dakika: Usta yönetmen yoğun bakımda!

Bugüne kadar 'Maden', 'Filim Bitti', 'Yengeç Sepeti', 'Bir Kadının Anatomisi', 'Hayal Kurma Oyunları' gibi eserlerin de aralarında olduğu 44 filmi yöneten , yoğun bakıma kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:58
Son dakika: Usta yönetmen Yavuz Özkan yoğun bakımda!

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 77 yaşındaki yönetmen Yavuz Özkan, yoğun bakıma kaldırıldı.

YAVUZ ÖZKAN KİMDİR?
Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden olan Özkan, Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD'dan toplam 27 ödül kazandı.

1942 yılında Yozgat'ta doğan Özkan, 1962 – 1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştı. Ardından 1966'da dergi yayıncılığına başladı. Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucularından olan Özkan, 1970'te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başladı. 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti. Fransa'da 'Sevgiliye Mektuplar' ile 'Son Savaşçı' adlı TV dizilerinin senaryosunu yazdı. Philippe Nuil'in yönettiği 'Suyun Altındaki Ağaç'ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti. 1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı'nı (TÜRSAK) kurdu.

1995'de Z -1 Film Atölyesi'ni kuran Yavuz Özkan, sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan kadrosuyla parasız sinema eğitimi verdi. Yavuz Özkan, en son 2010'da senaryosunu da yazdığı 'İstanbul'da Aşk'ı yönetti.

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Son dakika: Usta yönetmen Yavuz Özkan yoğun bakımda!
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