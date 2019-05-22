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Ünlü futbolcu ’ndan eşi ’na romantik paylaşım!

Sinem- çifti, ihanet iddialarının ardından boşanma kararı almıştı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile boşanma aşamasında olduğu 6 aylık hamile eşi , 3,5 ay sonra barışmıştı. Çiftin bebekleri Liya, 2 ay önce dünyaya gelmişti. İkilinin evliliklerindeki kötü günler geride kaldı. Çift, evliliklerinin 2. yıldönümünü kızlarıyla birlikte kutladı.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 12:43
Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan eşi Sinem Çalhanoğlu’na romantik paylaşım!

Bir dönem ilişkilerinde yaşadıkları sıkıntılarla gündeme gelen - çifti, evliliklerinin 2. yıldönümünü kızlarıyla birlikte kutladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Çalhanoğlu, "9 yıllık birliktelik ve 2 yıllık evlilik... Mutlu yıldönümleri... Hayatımın en büyük hediyesi, güzel kızımız Liya için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda 'Maşallah' yorumları yapıldı

2 SENE ÖNCE MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENMİŞTİ

İtalya'nın Milan takımında oynayan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 sene önce muhteşem bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girmişti. Çiftin bebekleri Liya, 2 ay önce dünyaya gelmişti.

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Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan eşi Sinem Çalhanoğlu’na romantik paylaşım!
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