Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan eşi Sinem Çalhanoğlu’na romantik paylaşım!

Bir dönem ilişkilerinde yaşadıkları sıkıntılarla gündeme gelen Sinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çifti, evliliklerinin 2. yıldönümünü kızlarıyla birlikte kutladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Çalhanoğlu, "9 yıllık birliktelik ve 2 yıllık evlilik... Mutlu yıldönümleri... Hayatımın en büyük hediyesi, güzel kızımız Liya için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda 'Maşallah' yorumları yapıldı

2 SENE ÖNCE MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENMİŞTİ

İtalya'nın Milan takımında oynayan ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 sene önce muhteşem bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girmişti. Çiftin bebekleri Liya, 2 ay önce dünyaya gelmişti.