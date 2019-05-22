Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Mayıs 2019 Çarşamba! Günlük burç yorumu ile Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Mayıs 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ateş burçlarını yakından tanıyalım" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünya arenasında alim ile zalimi ayrıştıran günler başlıyor. Mars-Uranüs 60'lığı NATO'nun peşini bırakmıyor. Gezegenlerin seyri birtakım köklü değişimleri işaret ederken, NATO ülkeleri bugünden sonra kendi içinde ayrışma nidaları atabilir. Akdeniz için yoğun günler…

Koç: İletişim gücünün yüksek olduğu bir güne başlıyorsun. Bugüne kadar biriktirdiğin sorunlarını çözüme kavuşturabilir, kendini işine verebilirsin. Beklediğin haberler karşısında sabırsızlığını gizleyemeyeceğin bir gün seni bekliyor. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyor oluşun, zihnen rahat hissettirecek.

Boğa: Ay, toprak burcunda hareket ediyor. Bugün yoğun programından dolayı etrafındakiler sana ayak uydurmakta zorlanabilirler. Gün içerisinde gözünü dört açmanı gerektiren gelişmeler olabilir. Bugün önüne çıkan fırsatları kaçırmamak için rekabet duygunu ortaya çıkarman gerekli. Günün karmaşıklığı ile kendini değiştirmek isteyebilir, kişisel görünüşün de radikal kararlara gidebilirsin.

İkizler: Bugün kendini fazlasıyla kısıtlanmış hissedebilirsin. Bu yüzden özellikle çalışma ortamında, kendini ifade ederken sert bir dil kullanabilirsin. Gün içerisinde yakın arkadaşınla yaşayacağın tartışmadan dolayı bir süre görüşmeme kararı alabilirsin. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, yapacağın anlaşmada çok önemli detaylar olabilir.