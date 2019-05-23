Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran radyo sahnesi!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in radyo programında konuştuğu sahne diziye damga vurdu. Yayınlandığı ilk günden beri yüzbinlerce kişi tarafından izlenen ve her bölümüyle heyecan ve aksiyonu zirvede yaşatan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünde yine nefesler tutuldu ve Duygu dolu anlar yaşandı. Nefes'in radyo programında konuştuğu sahne, izleyicilerden tam not aldı.
Giriş Tarihi: 23.5.2019 18:48
Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in yaşadıklarını anlattığı sahneden mutluluk duyduğunu belirten izleyici, Twitter hesaplarından, "Dün gece herkes bu sahneyi konuştu" notuyla paylaşımlarda bulundu sosyal medyada ise bir sürü yorum geldi.