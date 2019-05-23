Süreyya Yalçın’ın eşi TIR'la kaza yaptı

Ozan Baran, sosyetik aşkı Süreyya Yalçın'ın kendisine hediye ettiği TIR'la kaza yaptı! Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'ın doğum gününde dev bir sürpriz yaptı.