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’ın eşi TIR'la kaza yaptı

Sosyetik güzel 'dan kötü haber geldi. Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran kaza yaptı. Süreyya Yalçın'ın doğum günü hediyesi olarak aldığı TIR'la kaza yapan Ozan Baran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.5.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 10:33
Süreyya Yalçın’ın eşi TIR'la kaza yaptı

Ozan Baran, sosyetik aşkı 'ın kendisine hediye ettiği TIR'la kaza yaptı! Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'ın doğum gününde dev bir sürpriz yaptı.

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Süreyya Yalçın’ın eşi TIR'la kaza yaptı
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