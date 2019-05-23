Süreyya Yalçın’ın eşi TIR'la kaza yaptı

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'dan kötü haber geldi. Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran kaza yaptı. Süreyya Yalçın'ın doğum günü hediyesi olarak aldığı TIR'la kaza yapan Ozan Baran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.5.2019 10:31Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 10:33
Ozan Baran, sosyetik aşkı Süreyya Yalçın'ın kendisine hediye ettiği TIR'la kaza yaptı! Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'ın doğum gününde dev bir sürpriz yaptı.