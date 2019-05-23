Umur Gençoğlu-Yasemin Hekimoğlu çifti Venedik’te görkemli bir düğün yapacak

İstanbul sosyetesi yine Venedik yolcusu! Önceki hafta Venedik Bienali için şehre akın eden sosyetikler, bu kez Naim- Özlem Gençoğlu çiftinin oğulları Umur Gençoğlu ile geçen pazar İstanbul'da nikahları kıyılan Yasemin Hekimoğlu'nun düğünü için Venedik'e gidiyor.

250 KİŞİYİ VENEDİK'E DAVET ETTİ

Oğlu için kesenin ağızını açan ve görkemli bir düğün olmasını isteyen Naim Gençoğlu, İstanbul sosyetesinden yaklaşık 250 kişiyi Venedik'e davet etti. Yeni evliler dostlarına, cuma akşamı La Scuola Grande della Misericordia'da gerçekleşecek 'Disco Night' ile hoş geldiniz diyecek.