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Gençoğlu-Yasemin çifti ’te görkemli bir düğün yapacak

İstanbul’da nikah kıyan Gençoğlu-Yasemin çifti, ’te görkemli bir düğün yapacak. Sosyetenin ünlü isimleri, hafta sonu gerçekleşecek düğün için Venedik’e uçmaya başladı. Törene, 250 davetli katılacak. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, -Yasemin Hekimoğlu çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 10:52
Umur Gençoğlu-Yasemin Hekimoğlu çifti Venedik’te görkemli bir düğün yapacak

İstanbul sosyetesi yine yolcusu! Önceki hafta Venedik Bienali için şehre akın eden sosyetikler, bu kez Naim- Özlem Gençoğlu çiftinin oğulları Gençoğlu ile geçen pazar İstanbul'da nikahları kıyılan Yasemin 'nun düğünü için Venedik'e gidiyor.

250 KİŞİYİ VENEDİK'E DAVET ETTİ

Oğlu için kesenin ağızını açan ve görkemli bir düğün olmasını isteyen Naim Gençoğlu, İstanbul sosyetesinden yaklaşık 250 kişiyi Venedik'e davet etti. Yeni evliler dostlarına, cuma akşamı La Scuola Grande della Misericordia'da gerçekleşecek 'Disco Night' ile hoş geldiniz diyecek.

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Umur Gençoğlu-Yasemin Hekimoğlu çifti Venedik’te görkemli bir düğün yapacak
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