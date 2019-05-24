Balo için elbise seçmek sandığınız kadar zor değıl

BUGÜN NELER OLDU

Mezuniyet baloları dönemi geldi, çattı. Siz de mezuniyet elbisenizin modeline, rengine ve kullanacağınız aksesuvarlara karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Öyleyse mezuniyet alışverişine çıkmadan önce bu önerilere mutlaka göz atın...¦ Mezuniyet elbisenizi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; elbisenizin kumaşı. Bazı kumaşlar, sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir. Eğer kiloluysanız parlak ve saten kumaşlardan kaçınmalısınız. Mat kumaşlar, sizi daha ince gösterecektir.¦ Ayakkabı, çanta ve aksesuvarlarınıza karar vermeden önce mutlaka içinize sinen bir elbise seçin. Elbisenizde kararlı olun ve diğer tüm parçalarla birlikte saç modeliniz ve makyajınızı da elbisenize göre belirlemeniz gerektiğini unutmayın.¦ Tüm gece boyunca dans edeceğinizi unutmayın ve rahat hareket edebileceğiniz bir kıyafet tercih edin. Straplez ve göğüs dekolteli elbiseler, rahat dans etmenize engel olabilir.¦ Koyu renkler yerine, daha canlı renkteki elbise modellerini seçerek hayatınızın en güzel günlerinden biri olacak mezuniyet töreninizin dikkat çeken ismi olabilirsiniz.¦ Bilekten bağlı, platform ya da dolgu topuklu ayakkabılarla, ince topuklu modellere göre daha rahat yürüyeceğinizi unutmayın.¦ Omzu açık bir elbise giyerseniz, saçlarınızı açık bırakabilirsiniz. Ancak omuz ve boğaz kısmı kapalı bir elbise giyecekseniz, saçlarınızı at kuyruğu ya da dağınık balerin topuzu yaptırabilirsiniz.¦ Her ortamda hayat kurtaran siyah renk, mezuniyet balosunda ise sizi sıkıcı gösterebilir. Çoğunluğun canlı renklerde elbiseler giyeceği gecede ille de siyah diyorsanız, onu hareketlendirmelisiniz. Mesela; klasik bir elbise yerine siyah balık etek-parlak büstiyer kombini yapabilirsiniz.¦ Duruluğun, sadeliğin ve zarifliğin simgesi beyaza da şans verebilirsiniz. Ancak açık renk elbiselerin tümünde; kumaş kalitesi, duruşu ve dikişlerin son derece önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın.¦ Son yıllarda sarı, altın sarısı, lila, tarçın, bronz, mercan, lila ve pudra tonları; hem günlük kıyafetlerde, hem de gece elbiselerinde çok ön planda. Siz de saç ve ten renginize uygun olarak bu tonlarda bir elbise giyerek trendleri yakalayabilirsiniz.¦ Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi çiçek desenlerini, mezuniyet gecenize adapte edebilirsiniz. Üstelik floral desenlerin canlılığı, yaşınıza da çok uygun olacaktır. Ancak balo, açık havada değil de bir otel salonundaysa, uçuş uçuş şifonlar yerine daha ağır kumaşları tercih etmenizde yarar var. Aksi halde, plaja gidiyormuş gibi görünebilirsiniz.