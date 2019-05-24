Temiz bir deniz için çöp topladılar

BUGÜN NELER OLDU

ARALARINDA Celal Çapa, Elif Boyner, Meltem Kazaz gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu doğaseverler; önceki gün Jotun YeşilAdımlar kampanyası için çöp topladı. Her yıl yeşil amaçlar için düzenlenen sosyal sorumluluk projesi, bu yıl İstanbul'daki herkesi deniz dibi temizliği için yürümeye davet ediyor. Ünlü isimler, İsveç'ten bu proje için gelen plogging akımının öncüsü Erik Ahlström ile birlikte yürürken, diğer yandan da yollardaki çöpleri de topladılar. Ellerindeki çöp torbalarıyla sokakları temizleyen gönüllü çevreciler, 'Daha temiz denizler, daha sağlıklı yaşam' mesajını verdi.