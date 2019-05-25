Beni nasıl tanımazsın?

50 BİN LİRA DEĞERİNDE

İddiaya göre tasarımcı Fatma Senem Erdem, Gülşen'e değeri 50 bin lira olan üç pahalı çantasını ödünç verdi ama bir daha geri alamadı. Bunun üzerine Erdem, Gülşen'den şikayetçi oldu. Savcılık da konuyla ilgili soruşturma başlattı.



'VERDİĞİMİ GÖRDÜLER'

İfadesi alınan Gülşen "Şahsı tanımam" deyince savcılık soruşturmayı kapattı. Erdem, takipsizlik kararına itiraz etti. Tasarımcı, "Benim tanıklarımı dinlemediniz. Evimin alt katındaki kuaförün sahibi ve çalışanları, çantaları verdiğimi gördü" dedi.

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