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Beni nasıl tanımazsın?

Tasarımcı , “Üç çantamı ödünç aldı, geri vermedi” diyerek ’den şikayetçi olmuştu. Ünlü şarkıcı, “Şahsı tanımam” deyince takipsizlik kararı çıkmıştı ama Erdem karara itiraz etti: Beni tanır, şahitlerim de var

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019
Beni nasıl tanımazsın?

50 BİN LİRA DEĞERİNDE
İddiaya göre tasarımcı Fatma Senem Erdem, Gülşen'e değeri 50 bin lira olan üç pahalı çantasını ödünç verdi ama bir daha geri alamadı. Bunun üzerine Erdem, Gülşen'den şikayetçi oldu. Savcılık da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

'VERDİĞİMİ GÖRDÜLER'
İfadesi alınan Gülşen "Şahsı tanımam" deyince savcılık soruşturmayı kapattı. Erdem, takipsizlik kararına itiraz etti. Tasarımcı, "Benim tanıklarımı dinlemediniz. Evimin alt katındaki kuaförün sahibi ve çalışanları, çantaları verdiğimi gördü" dedi.

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