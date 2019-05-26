Haberler > Günaydın Haberleri > Ahmet Selçuk İlkan’ın kızlarının epilasyon davası

’ın kızlarının epilasyon davası

Ünlü sanatçı ’ın kızları ve lazer epilasyonunda vücutlarında yanık meydana geldiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 16:06
Ahmet Selçuk İlkan’ın kızlarının epilasyon davası

Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları lazer kurbanı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşanan olay şöyle anlatıldı: Avukat Cansu Ceren İlkan ve kardeşi Zeynep Seren İlkan lazer epilasyonu hizmeti almak için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvurdu.

İki aşamadan oluşan toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin ödeyen kardeşler, üçüncü seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti. İlk seanslarda minik lekelerin oluştuğunu fark eden kardeşler bu konuyla ilgili güzellik merkeziyle görüştü. Epilasyonu yapan kişi tarafından izlerin normal olduğunu, yakında geçeceğini öğrenen kardeşler lazer seanslarına devam etti. Bu süre zarfında izler artmaya devam etti.

İKİNCİ DERECE YANIK

Kız kardeşlerin adli tıptan aldığı raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçu kapsamında ceza talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Selçuk İlkan’ın kızlarının epilasyon davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN