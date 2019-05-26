Ara Güler sergisi büyüledi

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T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından; Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Ara Güler'in eserlerini dünyaya taşımayı amaçlayan Ara Güler sergisi, 23 Mayıs'ta Paris Polka Galeri'de açıldı. 15 Haziran tarihine kadar devam edecek serginin açılış töreninde Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, şöyle konuştu: "Paris gibi her gün yüzlerce sanat etkinliğinin gerçekleştiği bir kültür başkentinde Ara Güler Sergisi açılışımızı üst düzey bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen serginin hikayesi aslında hepimizin hikayesidir."Ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Henri Cartier-Bresson'la çalışmaları ve Paris sanat çevreleriyle kurduğu ilişkilerin ışığında, serginin Paris'te yüksek ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor. Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu coğrafyasından karelerle Jean Renoir'dan Nazım Hikmet'e, Aşık Veysel'den Salvador Dali'ye, Henri Cartier- Bresson'dan Brigitte Bardot'ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, Master of Leica unvanına sahip Ara Güler'in 1950'lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris'ten sonra Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı önsözde ustayı şöyle anlatıyor: "Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. Fotoğraflarının, dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız". Önsözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan kitap, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.NISAN ayında Londra Saatchi Galeri'de açılan Ara Güler sergisi, 23 Mayıs-15 Mayıs tarihleri arasında Paris Polka Galeri'de sanatseverlerle buluşmasının ardından üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto'nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı'nda gerçekleştirilecek. Sergi açılışı, Japonya'da G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği aynı günlerde, Haziran ayı sonunda yapılacak. Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York'da gerçekleşecek. Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde ziyarete açılacak olan serginin, geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi yılsonundan itibaren Roma'da Trastevere Müzesi ve 2020'de Mogadişu'da T.C. Büyükelçiliği'nde olacak.