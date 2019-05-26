Ara Güler sergisi büyüledi

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından; Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Ara Güler'in eserlerini dünyaya taşımayı amaçlayan Ara Güler sergisi, 23 Mayıs'ta Paris Polka Galeri'de açıldı. 15 Haziran tarihine kadar devam edecek serginin açılış töreninde Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, şöyle konuştu: "Paris gibi her gün yüzlerce sanat etkinliğinin gerçekleştiği bir kültür başkentinde Ara Güler Sergisi açılışımızı üst düzey bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen serginin hikayesi aslında hepimizin hikayesidir."