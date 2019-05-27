Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Mayıs 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 27 Mayıs 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yükselen burç kaderi değil, ilk izlenimi anlatır " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 MAYIS 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Venüs 60'lığı ülkeler arası manevi değerleri ön plana çıkaracak. Siyasi liderlerin söylemleri toplumsal olaylar üzerine olurken, kutsal topraklarda hak iddia eden ülkelere ise tepki bu sefer tüm dünyadan gelebilir.

Koç: Kendini ifade etmeye çalıştığın kişiler aslında senin için zaman kaybı olabilir. Bu durum duygusal bir yıpranmaya sebep oluyor ise hatayı biraz da kendinde aramalısın. Kendi isteklerini geri planda tutmamalısın ancak alacağın kararlarda da dikkatli olmalısın. Diğer yandan sözlerini tartma konusunda sorun yaşayabilirsin.

Boğa: Hayatında olan insanlar, onların gerçek niyetini sorgulamana yol açacak şekilde davranacaklar. Güven konusunda biraz hassas olduğun günlerden geçiyorsun, bunu kabul et. Bugün de onlarla ilgili soru işaretlerini ve kafandaki düşünceleri dile getirebilirsin. Başkalarının sözlerine inanmak bugün senin için epey kritik olacak.

İkizler: Güne ne kadar hareketli başlasan da çalışma ortamında yaşanacak tartışma motivasyonunu bozabilir. Bu durumdan dolayı bazı çalışma arkadaşlarınla arana mesafe koyabilirsin. Kendi işini yapıyorsan, beklediğin anlaşma bugün gerçekleşebilir. Uzun zamandır ilişkin yoksa, eski sevgilinin attığı mesajla heyecanlanabilsin.