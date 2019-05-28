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İcra memuruna 10 yıl hapis

’ın, eşyalarına kasten zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu hakkında dava açıldı. Memur, görevi kötüye kullanma suçundan, 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza’da yargılanacak

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
İcra memuruna 10 yıl hapis

SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen memuru, "Haksız ve hukuka aykırı haciz yapıldı" diyerek savcılığa şikayet etmişti. Yavuz N. adlı icra memuruyla ilgili soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.



'ZARAR VERMEDİM'
Memur Yavuz N. verdiği ifadede, "Eşyalara kasten zarar vermedim, evin Akalın'a ait olduğunu o anda öğrendim" dedi. Ancak memur hakkında, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açıldı. Memur, 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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İcra memuruna 10 yıl hapis
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