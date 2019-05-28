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'dan 'ye eleştiri! ‘Davranışlarını aşırı şöhrete ve...’

Her yaptığı olay olan genç şarkıcının son Instagram paylaşımları takipçilerini çok endişelendirdi. Sosyal medyada 2,2 milyon takipçisi olan 'nin son fotoğraflarına takipçilerinden yorum yağdı. Bir televizyon programına katılan , kendi gibi küçük yaşlarda şöhreti yakalayan genç şarkıcı için açıklamalarda bulundu. İbrahim Küçük, Aleyna Tilki'yi şu sözleriyle eleştirdi: Davranışlarını aşırı şöhrete ve zirvede olmasına bağlıyorum. Madde kullanım olayını aklıma bile getirmek istemiyorum.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 16:27
Küçük İbo'dan Aleyna Tilki'ye eleştiri! ‘Davranışlarını aşırı şöhrete ve...’

'nin en son sosyal medyaya yüklediği fotoğrafları olay olmuş, takipçileri Aleyna Tilki'nin uyuşturucu kullandığına dair endişelendiklerini dile getirmişlerdi. Bir televizyon programına katılan , kendi gibi küçük yaşlarda şöhreti yakalayan genç şarkıcı için açıklamalarda bulundu.

'SEN NE İÇİYORSUN?'

Genç şarkıcının ''Kıskan beni lütfen'' yazısıyla paylaştığı son fotoğraflarına, "Sen ne içiyorsun" gibi yorumlar yapıldı. 2. Sayfa programına konuk olarak katılan İbrahim Küçük, Aleyna Tilki'yi şu sözleriyle eleştirdi:

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Küçük İbo'dan Aleyna Tilki'ye eleştiri! ‘Davranışlarını aşırı şöhrete ve...’
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