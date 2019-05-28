Küçük İbo'dan Aleyna Tilki'ye eleştiri! ‘Davranışlarını aşırı şöhrete ve...’

Aleyna Tilki'nin en son sosyal medyaya yüklediği fotoğrafları olay olmuş, takipçileri Aleyna Tilki'nin uyuşturucu kullandığına dair endişelendiklerini dile getirmişlerdi. Bir televizyon programına katılan Küçük İbo, kendi gibi küçük yaşlarda şöhreti yakalayan genç şarkıcı için açıklamalarda bulundu.

'SEN NE İÇİYORSUN?'

Genç şarkıcının ''Kıskan beni lütfen'' yazısıyla paylaştığı son fotoğraflarına, "Sen ne içiyorsun" gibi yorumlar yapıldı. 2. Sayfa programına konuk olarak katılan İbrahim Küçük, Aleyna Tilki'yi şu sözleriyle eleştirdi: