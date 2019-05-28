Mustafa Sandal Melis Sütşurup’un ayağını bir kez daha yerden kesti

Mustafa Sandal, Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'un ayağını bir kez daha yerden kesti. Musti, güzel aşkını Cannes tatiline çıkardı. İkilinin Fransa'da kaldığı lüks otelin gecelik fiyatı ise yaklaşık 15 bin lira... Haziran 2018'de 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra mutluluğu Melis Sütşurup'ta bulan Mustafa Sandal dillere marş olan şarkılarındaki romantikliğini konuşturdu.

20 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE FRANSA'DA GEÇİRDİ

49 yaşındaki popçu, hafta sonunu kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle Fransa'da geçirdi. Dünyaca ünlü starların film festivali için akın ettiği Cannes'da romantik anlar yaşayan ikili, konaklamak için de yıldızların izinden gitti.