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’un ayağını bir kez daha yerden kesti

, Aralık 2018’den beri aşk yaşadığı ’un ayağını bir kez daha yerden kesti. Musti, güzel aşkını Cannes tatiline çıkardı. İkilinin Fransa’da kaldığı lüks otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı. Haziran 2018'de 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra mutluluğu Melis Sütşurup'ta bulan Mustafa Sandal dillere marş olan şarkılarındaki romantikliğini konuşturdu. Bugüne kadar aralarında Robert De Niro, Matthew McConaughey, Paris Hilton ve Sylvester Stallone gibi yıldızların da kaldığı otelin bir gecelik fiyatı ise ortalama...

Giriş Tarihi: 28.5.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 09:55
Mustafa Sandal Melis Sütşurup’un ayağını bir kez daha yerden kesti

, Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı 'un ayağını bir kez daha yerden kesti. Musti, güzel aşkını Cannes tatiline çıkardı. İkilinin Fransa'da kaldığı lüks otelin gecelik fiyatı ise yaklaşık 15 bin lira... Haziran 2018'de 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra mutluluğu Melis Sütşurup'ta bulan Mustafa Sandal dillere marş olan şarkılarındaki romantikliğini konuşturdu.

20 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE FRANSA'DA GEÇİRDİ

49 yaşındaki popçu, hafta sonunu kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle Fransa'da geçirdi. Dünyaca ünlü starların film festivali için akın ettiği Cannes'da romantik anlar yaşayan ikili, konaklamak için de yıldızların izinden gitti.

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Mustafa Sandal Melis Sütşurup’un ayağını bir kez daha yerden kesti
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