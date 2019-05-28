Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Mayıs 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Mayıs 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Mayıs 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yükselen burcunuza göre fiziksel özelliklerinizi biliyor musunuz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 MAYIS 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Jüpiter bağlantısı markalaşan kozmetik şirketlerini, makyaj markalarının sosyal medya fenomenlerini yakın markajına alabilir. Özellikle ülke bakanlıklarımız adına yenilenmeler söz konusu olurken, sürpriz isimler gündeme gelebilir.

Koç: Ay, günün büyük bir bölümü boşlukta hareket edecek. Bugünü kendine ön yargılarından kurtulma günü ilan edebilirsin. Duygusal olarak çıkmazda olduğunu düşünüyorsan, profesyonel yardım alabilirsin. Gününü huzurlu geçirmek için elinden geleni yapıyorsun. İlişkindeki sorunların artışına dur diyeceksin. Sevgilinle keskin konuşmalar yapman an meselesi.

Boğa: Bugün kendini yapman gerekenleri tamamlayamamış gibi hissedebilirsin. Son zamanlarda artan sorunlulukların biraz dalgın olmana neden olabilir. Fakat öğle saatlerine doğru konsantrasyonunu toplayıp, işine dört elle sarılacaksın. Evliliğine dair önemli gelişmeler söz konusu. Eşinin uzun zamandır duygusal bazı sıkıntılar içinde boğuştuğunu öğrenebilirsin.

İkizler: Oldukça verimli bir gün seni bekliyor. Özellikle özel sektörde çalışıyorsan, bugün seni tutabilene aşk olsun. Adeta aklına geleni diline getireceksin. Seninle kendi çapında rekabet içinde olan kişilerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmakta ise hiç tereddüt etmeyeceksin. Evliyse, eşinin yapacağı sürpriz seni çok şaşırtacak!