Yoncimik’in kitabı ders olarak okutulacak

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Hayvan hakları savunucusu ünlü sanatçı Yonca Evcimik, çocuklar için hazırladığı 'Var Olmak Haktır' kitabını Happy Nest'te tanıttı. Tanıtıma kitap kapağından esinlenilen, Tanju Babacan ve Aylin Binici imzalı kostümüyle katılan Evcimik; kitabını hem minik hayranlarına okudu, hem de imzaladı. Aynı zamanda ilkokullarda ders kitabı olarak okutulacak olan ' Var Olmak Haktır', çocukların büyük ilgisini çekti. UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşan kitabın her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedildi. 'Var Olmak Haktır'ın satışından elde edilen gelir sokak hayvanları için kullanılacak.