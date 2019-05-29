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, Melis Sütşurup’u aldattı mı? İşte şoke eden detay…

Melis Sütşurup’la 5 aydır aşk yaşayan , Cannes’da fena yakalandı. Fransa’da tatil yaptığı Sütşurup’u önden Türkiye’ye gönderen Mustafa Sandal, geçtiğimiz akşam esmer bir güzelle samimiyeti ilerletirken bir hayranına yakalandı. İşte Mustafa Sandal’ın o anlarıyla ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:16
Mustafa Sandal, Melis Sütşurup’u aldattı mı? İşte şoke eden detay…

Geçtiğimiz hafta sonu Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Cannes'da romantik anlar yaşayan , bu kez fena yakalandı. 49 yaşındaki popçu, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzelle aşk tazelemişti.

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Mustafa Sandal, Melis Sütşurup’u aldattı mı? İşte şoke eden detay…
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