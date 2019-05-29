Mustafa Sandal, Melis Sütşurup’u aldattı mı? İşte şoke eden detay…

Melis Sütşurup’la 5 aydır aşk yaşayan Mustafa Sandal, Cannes’da fena yakalandı. Fransa’da tatil yaptığı Sütşurup’u önden Türkiye’ye gönderen Mustafa Sandal, geçtiğimiz akşam esmer bir güzelle samimiyeti ilerletirken bir hayranına yakalandı. İşte Mustafa Sandal’ın o anlarıyla ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:13Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:16
Geçtiğimiz hafta sonu Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Cannes'da romantik anlar yaşayan Mustafa Sandal, bu kez fena yakalandı. 49 yaşındaki popçu, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzelle aşk tazelemişti.