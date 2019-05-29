Mustafa Sandal, Melis Sütşurup’u aldattı mı? İşte şoke eden detay…

Geçtiğimiz hafta sonu Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Cannes'da romantik anlar yaşayan Mustafa Sandal, bu kez fena yakalandı. 49 yaşındaki popçu, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzelle aşk tazelemişti.