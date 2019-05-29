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4 ay hapis cezasına çarptırıldı

, kendisini ‘Hazırlıklı ol, sonun geldi’ diyerek tehdit eden eski sevgilisi ’ndan şikayetçi oldu. Kadıoğlu, yargılama sonrası 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019
Murat Kadıoğlu 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

ALMANYA'YA KAÇTIM AMA...
Manken Şebnem Schaefer, eski sevgilisi Murat Kadıoğlu'nun kendisine hakaret mesajları attığını ve ölümle tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. "Ayrıldıktan sonra beni aramasın diye Almanya'ya gittim, telefonlarımı kapattım ama beni bulup tehdit etti" dedi.

5 YIL DENETİM
İfadesi alınan Kadıoğlu, şuçlamaları kabul etti. İkili, teklif edilen uzlaşmayı reddetti. Bunun üzerine dava görüldü. Kadıoğlu, hakaret suçundan 90, tehdit suçundan 30 gün adli para cezasına çarptırıldı. Kadıoğlu, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.

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Murat Kadıoğlu 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
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