Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 29 Mayıs 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Mayıs 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kaderimiz, Ay burcumuzda gizli" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Venüs iletişimi hepimizi yakından ilgilendiren gelişmeleri gündeme taşıyabilir. Sosyal medya ve magazin haberlerine gelen yaptırımlar söz konusu olurken, bir taraftan da medya kuruluşlarının açıklamalarına şahit olabiliriz.

Koç: Açıkça belli ettiğin rahatlığın iş yerinde göze batabilir. İşlerini zamanında yapıyor olsan da dışarıdan çizdiğin portre diğer iş arkadaşlarının rahatsız olmasına sebep olabilir. İşinden ayrılma düşüncelerin maddi yönden birikiminin olması ve yeni iş kurabilme fikrinle kesinleşiyor. İş arayışındaysan beklediğin haberi gün içerisinde alabilirsin.

Boğa: Bugün kendini pek de dinamik hissetmeyebilirsin. Bu yüzden hareketten ziyade odaklanmayı gerektiren işlerle ilgileneceksin. İletişim cihazları ile ilgilenmek gün içinde sana yük olacak. İlişkine daha da sahip çıkman ve sevgiline bağlılığın sonucunda uzun soluklu bir şekilde devam etmenle beraber, bugün ciddi adımlar atman için sürpriz bir teklif alabilirsin.

İkizler: Ortaklı iş yapıyorsan yeni oluşumların etkisini bugünlerde görüyor ve geleceğe yatırım oluşturacağına tanıklık ediyor olabilirsin. Sağduyulu olursan ve hislerinde endişeye yer vermezsen bu hızlı gelişmelere ayak uydurabilirsin. Umutlu olduğun konularda sorumluluk sahibi olmanla beklediğin sonuçları bugün sürpriz bir şekilde alabilirsin.