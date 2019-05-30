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eşi için romantik bir paylaşım yaptı!

Oyuncu 'in eşi , 29 yaşına bastı. Yeni yaşını eşi ile birlikte Boğaz turu yaparak kutlayan Altan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Altan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Anıl Altan, 29 yaşına bastı. Yeni yaşını eşi ile birlikte Boğaz turu yaparak kutlayan Altan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Altan, paylaşımına şu notu düştü: Hayatımı güzelleştiren kadın... Güzel söz söylemek için söylemiyorum sana bunları miniklerimin annesi. Gerçek anlamda sen hayatıma girdiğin ilk günden bu güne her sabah güne başlama sebebim oldun. Şimdi ikiz kızlarımız oldu, ikimizden canımızdan canlar... Şimdi tam bir aile olduk ve başka bir nefes alma sebebi daha...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 12:17
Anıl Altan eşi Pelin Akil için romantik bir paylaşım yaptı!

Oyuncu 'in eşi , 29 yaşına bastı. Yeni yaşını eşi ile birlikte Boğaz turu yaparak kutlayan Altan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Altan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı

İKİZ BEBEKLERİ ALİN VE LİNA GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYAYA GELMİŞTİ

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

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Anıl Altan eşi Pelin Akil için romantik bir paylaşım yaptı!
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