Anıl Altan eşi Pelin Akil için romantik bir paylaşım yaptı!

Oyuncu Pelin Akil'in eşi Anıl Altan, 29 yaşına bastı. Yeni yaşını eşi ile birlikte Boğaz turu yaparak kutlayan Altan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Altan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı

İKİZ BEBEKLERİ ALİN VE LİNA GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYAYA GELMİŞTİ

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.