‘EDHO’ daha uzun yıllar devam edecek’

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün sezon finaliyle ekrana gelen atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, Watergarden Kaşıbeyaz'da yapılan iftarda buluştu.EDHO ekibi, gecede sezon finalini de hep birlikte izledi. Yönetmen Onur Tan, dizinin dört sezondur devam eden başarısıyla ilgili şöyle konuştu: "Bir bilgeye 'Sevmek mi güzel, sevilmek mi?' diye sormuşlar. 'Sevilmek çünkü sevdiğinizden eminsinizdir ama sevildiğinizden emin olmazsınız' demiş. Biz de sevildiğimizi gördük, bu bizi mutlu ediyor. Umarım layık olabilmişizdir." Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise duygularını şöyle dile getirdi: "139'uncu bölümün sonuna geldik. Dünyanın her yerinde çok önemli bir sayı. Bizde büyük bir ekip ruhu var. Bu sayıya da o ekip getirdi. Ben projenin en başından bu kadar başarılı olacağını biliyordum. Daha çok uzun yıllar devam edecek."FENOMEN dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Tarık Ünlüoğlu, iftarda iddialı bir çıkış yaptı. Ünlüoğlu, "Mars'a bilet aldık. 10'uncu sezonu orada çekeceğiz. Dizi başladığından bu yana dört sezon olmuş ve halk bizi seviyor. Önemli olan bu" dedi.