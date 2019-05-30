Münih’te 77 saat dans ettiler

BUGÜN NELER OLDU

MÜNİH'TE gerçekleştirilen 16. Uluslararası Dans Festivali etkinliklerine Türk dansçı Ceren Oran damgasını vurdu. Oran, yönetmenliğini üstlendiği 'Who is Frau Troffea?' adlı dans maratonunda; 16 profesyonel dansçıyla birlikte 11 gün boyunca, günde 7 saat dans etti. Projenin çıkış noktası 500 yıl öncesine dayanıyor. Frau Troffea isimli bir kadın Strazburg sokaklarında, kendisine dışarıdan katılan onlarla kadınla günlerce dans ediyor. Birçok dansçı kalp krizi, açlık ve susuzluktan ölüyor. Bu olay Strazburg Dans Vebası olarak biliniyor.