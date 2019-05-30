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Şarkıcı ve eşi 'in aşk pozları çok konuşuldu!

Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, ikinci bebekleri Zeynep Mira'yı temmuz ayında kucaklarına almaya hazırlanıyor. Şahin çifti, Marmaris'te tatil yapıyor. Şahin, eşi ile çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Zevcem olur kendileri..." notuyla paylaştı. ise mutlu anlarını, "Sevgilim" notuyla yayınladı. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda, "Maşallah" yorumları yapıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 16:28
Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'in aşk pozları çok konuşuldu!

İkinci bebekleri Zeynep Mira'yı kucaklarına almaya hazırlanan ve , Marmaris'te tatil yapıyor. Güneşin tadını çıkaran ikili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda, "Maşallah" yorumları yapıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İKİNCİ BEBEKLERİ GELİYOR

Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, ikinci bebekleri Zeynep Mira'yı temmuz ayında kucaklarına almaya hazırlanıyor.

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Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'in aşk pozları çok konuşuldu!
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