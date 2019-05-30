Siyah Inci’den Filistin şarkısı

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımız aylarda Müslüman olan Amerikalı sanatçı Della Miles, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gençlik hareketi olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Emirgan Beyaz Köşk'teki iftarına katıldı. "Burada kardeşlerimle birlikte aynı lokmayı paylaşmak çok güzel bir duygu" diyen Miles, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün dünyaya baktığımda aynı inanç ve aynı duyarlılık çatısı altında birleşen insanları hayal etmek istiyorum. Çocukların ölmediği, masumların zulme uğramadığı bir dünya için dua ediyorum. Günlerdir silahların, acı ve gözyaşının gölgesinde yaşamak zorunda olan Filistinli kardeşlerim için neler yapabileceğimi düşünüyorum. Onlar için dua ediyorum." Miles, uçakla Türkiye'ye gelirken onlar için bir şarkı yazdığını belirterek "Umarım bir gün bu şarkıyı özgür Filistin topraklarında söyleyebilirim" dedi.