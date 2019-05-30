Tülin Şahin’den eski eşi Memet Özer’e gönderme! ‘Gerçeği hala söylemedim’

3.5 aylık hamile olan Tülin Şahin, sosyal medya üzerinden eski evliliği hakkında gelen eleştirilere çok sinirlendi.Tülin Şahin'in 3.5 aylık hamile olduğu haberi sosyal medyayı salladı. 38 yaşındaki manken, yüzlerce yorum arasından en manidar olanını seçti!

'AL İŞTE KADIN, DOĞRU ADAMI BULUNCA OLUYOR DEMEK Kİ'

Bir takipçisi şöyle yazmıştı: ''Kadına iftira atmak ne kolay. İki yıl önceki boşanma döneminde 'vücudu bozulur, kariyeri aksar diye bebek istemiyor'' şeklinde haberler yapıldı. Al işte kadın, doğru adamı bulunca oluyor demek ki.''