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’den eski eşi ’e gönderme! ‘Gerçeği hala söylemedim’

3.5 aylık hamile olan , sosyal medya üzerinden eski evliliği hakkında gelen eleştirilere çok sinirlendi. Tülin Şahin'in 3.5 aylık hamile olduğu haberi sosyal medyayı salladı. 38 yaşındaki manken, yüzlerce yorum arasından en manidar olanını seçti! Bir takipçisi şöyle yazmıştı: ''Kadına iftira atmak ne kolay. İki yıl önceki boşanma döneminde 'vücudu bozulur, kariyeri aksar diye bebek istemiyo'’ şeklinde haberler yapıldı. Al işte kadın, doğru adamı bulunca oluyor demek ki.'' Tülin Şahin mesajlarını çok beğendiği takipçisine ilginç bir cevap verdi. İşte Tülin Şahin’in eski eşi ile ilgili takipçisine verdiği cevap…

Giriş Tarihi: 30.5.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 10:53
Tülin Şahin’den eski eşi Memet Özer’e gönderme! ‘Gerçeği hala söylemedim’

3.5 aylık hamile olan , sosyal medya üzerinden eski evliliği hakkında gelen eleştirilere çok sinirlendi.Tülin Şahin'in 3.5 aylık hamile olduğu haberi sosyal medyayı salladı. 38 yaşındaki manken, yüzlerce yorum arasından en manidar olanını seçti!

'AL İŞTE KADIN, DOĞRU ADAMI BULUNCA OLUYOR DEMEK Kİ'

Bir takipçisi şöyle yazmıştı: ''Kadına iftira atmak ne kolay. İki yıl önceki boşanma döneminde 'vücudu bozulur, kariyeri aksar diye bebek istemiyor'' şeklinde haberler yapıldı. Al işte kadın, doğru adamı bulunca oluyor demek ki.''

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Tülin Şahin’den eski eşi Memet Özer’e gönderme! ‘Gerçeği hala söylemedim’
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