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‘Benimle isteyen çalışır istemeyen çalışmaz’

, aranjörlerin 150 bin lira istediği iddiasıyla ilgili “Daha çok istediğim de oluyor; isteyen çalışır, istemeyen çalışmaz” dedi

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019
Ozan Çolakoğlu ‘Benimle isteyen çalışır istemeyen çalışmaz’

Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Nişantaşı'ndaki Spako isimli mekanda yaş gününü kutladı. Gecede Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu ve mum üflemeği seven oğulları Azur Benan da yalnız bırakmadı. Gecede her şeyin çok güzel geçtiğini dile getiren Gülşen, bayramda yoğun bir konser turuna çıkacağını belirtti.

Gazeteciler ünlü şarkıcıya, sanatçıların konser ücretlerinin yüksek olmasıyla ilgili fikrini ve en fazla ücreti Hadise'nin aldığı iddiasını sordu. Gülşen, "Açıkçası işin o kısmına ben çok bakmıyorum, menajerim ilgileniyor. Ben sahnedeki performansıma bakarım, para konusu benim için ikinci planda. Bu konu hakkında konuşmak pek doğru olmaz" dedi. Gülşen, aranjörlerin yaklaşık 150 bin lira istediği iddiası için de "Neden bu kadar merak ediyorsunuz, o rakamlar doğru değil" dedi. Gülşen'in aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ise şöyle konuştu: "Belki daha fazladır ama bazen ben bedava yapıyorum. Bazen yeri geliyor çok rakam istiyorum çünkü yapmak istemiyorum. İsteyen çalışır, istemeyen çalışmaz."

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Ozan Çolakoğlu ‘Benimle isteyen çalışır istemeyen çalışmaz’
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