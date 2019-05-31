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Sen nasıl annesin şaşırıyorum

’in “Çocuk istismarını kitap ya da film yapmak pedofili değildir, ona özendirmek, normal yansıtmak pedofilidir” sözü ’ı öfkelendirdi: Evladı olan insan nasıl böyle der, şaşırtıcı!

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019
Sen nasıl annesin şaşırıyorum
TARTIŞMA BÜYÜYOR
ZÜMRÜT Apartmanı kitabıyla başlayan pedofili tartışması genişliyor! Abdullah Şevki imzalı kitaba tepkiler çığ gibi büyürken, Ayşe Kulin'in Gece Sesleri ve Elif Şafak'ın Mahrem kitaplarının da pedofili unsurları içerdiği iddia edildi. Laçin'in, Ayşe Kulin'in kitabını gülerek eleştirmesi büyük tepki topladı.

SKANDAL AÇIKLAMA!
ARDINDAN Laçin, "Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir. Buna özendirmek ve normal yansıtmak pedofilidir" dedi, ortalık ayağa kalktı. Laçin'e tepki gösterenlerden biri de Demet Akalın'dı. Akalın, "Evladı olan biri nasıl bunları söylüyor, gerçekten şaşırtıcı" yorumunu yaptı.

Laçin, favori kitabının Elif Şafak'ın Mahrem'i olduğunu da söylemişti.
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Sen nasıl annesin şaşırıyorum
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