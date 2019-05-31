Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 31 Mayıs 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Mayıs 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 31 Mayıs 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gündemi dolu, zamanı hızlı bir haziran ayına hazır mısınız?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MAYIS 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür--Jüpiter karşıtlığı dış politikaya bağlı ilişkileri gündeme getiriyor. Ülkemizden ihraç edilen gıdalar ile ilgili sansasyonel haberler yapılırken, bazı markaların başı ciddi anlamda derde girebilir. Kraldan çok kralcı olanları zor günler bekliyor.

Koç: İkilemde kaldığın konularda etrafındaki insanların fikrini almak isteyeceksin. Güne dair planların değişiklik gösterse de moralini bozmayacaksın. Hırslı oluşun çevren tarafından farklı yorumlansa da kimseye aldırış etmeyeceksin. İlişkin varsa ya da evliysen, değer verdiğin kişiyle aranızda kıskançlık krizleri oluşabilir. Gün içerisinde yakın dostlarınla bir araya gelebilirsin.

Boğa: Hayatına dair en anlamlı kararları almaya başladığın önemli bir süreç başlıyor. Değişimi artık fark etmeye başlayacaksın. Olduğundan daha hareketli ve yapıcı olman çevreni de etkiliyor. İşte daha esprili davranışın, odaklanmanı da artıracak. İlişkin yoksa hoşlandığın kişinin mesajına cevapsız kalmayacaksın. Her ne kadar heyecanını bastırmak istesen de senin için oldukça güç olacak.

İkizler: Önemli işlerde sağladığın başarı, prim ya da zam olarak dönebilir. Bilgi ve tecrübelerini paylaşırken seçici davranman; bazı kişilerce hoş karşılanmayabilir. Kendi yolunda emin adımlarla ilerlemenin huzurunu yaşayacaksın. İş arayışındaysan, birden fazla iş teklifiyle karşılaşabilirsin. Kalabalık ortamlarda bulunman farklı kişilerle tanışmana neden olacak.