Yeşilçam tadında bir aile komedisi

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CEM Gelinoğlu'nun oynadığı 'Aykut Enişte', sinemaya özlenen, unutulmaz eski Türk aile filmleri havasını yeniden getirdi. Adından 'Tam aile komedisi' olarak bahsedilen film, ünlülerden de tam not aldı. 'Aykut Enişte'yi beğenlenler arasında Barış Arduç, Arda Turan, Gupse Özay ve Oktay Kaynarca da var.'Aykut Enişte'yle sinemaya dönen Güven Hokna'nın canlandırdığı 'Muhteşem Hala', filmin lokomotif karakterlerinden biri. Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer ise 'Mithat'ı oynuyor.