Haberler > Günaydın Haberleri > Şarkıcı Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

Şarkıcı 'in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

Ünlü şarkıcı , Hadise'nin "Makyajsız daha güzeliz, hadi fotoğraflarımızı paylaşın" çağrısına uyarak Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı.

Giriş Tarihi: 1.6.2019 18:22 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 18:26
Şarkıcı Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

Geçtiğimiz gün makyajsız görüntülendiği için eleştirilen Hadise, kadın takipçilerine "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin" çağrısında bulundu. Hadise'nin çağrısının ardından bir çok ünlü isim doğal fotoğraflarını yayınladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN