Şarkıcı Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Hadise'nin "Makyajsız daha güzeliz, hadi fotoğraflarımızı paylaşın" çağrısına uyarak Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı.
Giriş Tarihi: 1.6.2019 18:22Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 18:26
Geçtiğimiz gün makyajsız görüntülendiği için eleştirilen Hadise, kadın takipçilerine "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin" çağrısında bulundu. Hadise'nin çağrısının ardından bir çok ünlü isim doğal fotoğraflarını yayınladı.