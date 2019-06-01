Şarkıcı Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafına yorum yağdı

Geçtiğimiz gün makyajsız görüntülendiği için eleştirilen Hadise, kadın takipçilerine "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin" çağrısında bulundu. Hadise'nin çağrısının ardından bir çok ünlü isim doğal fotoğraflarını yayınladı.