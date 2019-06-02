Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 2 Haziran 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Haziran 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Haziran 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yeniay, coşkumuzu artırıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 HAZİRAN 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Satürn, Ay düğümleri ve Plüton her geçen gün birbirlerine daha çok yaklaşıyorlar. Bu durum dünyanın derdini ayrıştıracak. Bir yanda teknolojik siber saldırılar, diğer yanda açlık sınırında yaşayan toplumların serzenişi uluslararası arenada bir liderin her konuyu apaçık konuşması derken kelebek etkisi gibi hızlı ve ön görülmez bir süreçin habercisi dizilim!

KOÇ: Bugün Ay saat 01:57'den 14:47'ye kadar boşlukta hareket edecek. Detaylara değil, büyük resme odaklanmak her şeyi değiştirebilir. Tek başına halledemeyeceğini düşündüğün işlerde yardım istemekten çekinme; gün birlikte hareket etmeyi destekliyor. Kendi işini yapıyorsan, teknolojik aletlerinle ilgili karşılaşabileceğin problemler işlerini biraz aksatabilir.

BOĞA: Seçeneklerin çoğaldığı, kararsızlığın da bir o kadar arttığı bir gün. Olumsuz düşünceler ve memnuniyetsizlik duygusu ön plana çıkabilir. İşinden memnun değilsen, önüne çıkan ilk fırsatı değerlendirmek isteyebilirsin. Gün içerisinde duyguların coşacak. Aile içinde anlaşmazlıklar söz konusu fakat sakinliğini korursan uzun sürmeyecek.

İKİZLER: Olaylara objektif bakabilmek, kendini daha güçlü hissetmeni sağlayacak. Bazen iyi şeyler biter ki, daha iyileri başlayabilsin. Etrafındaki insanların duygu durumuna normalde olduğundan daha fazla duyarlı davranacaksın. Uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, evlilik fikri tam anlamıyla aklına yatabilir.