Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı

Aşkları bir dargın bir barışık süren Tuvan Türkay ile Alper Potuk ortalığı birbirine kattı. Oyuncu Tuvana Türkay ile 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Fenerbahçeli topçu Alper Potuk önceki gece THY ile İstanbul'dan Dalaman'a gideceklerdi.