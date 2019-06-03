Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı

Aşkları bir dargın bir barışık süren Fenerbahçeli Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay, havalimanını birbirine kattı. Birlikte tatile gidecek olan çift, Alper Potuk'un uçağa geç kalması üzerine ortalığı karıştırdı. İşte Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay'ın havalimanı skandalı...
Giriş Tarihi: 3.6.2019 12:16Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 12:26
Aşkları bir dargın bir barışık süren Tuvan Türkay ile Alper Potuk ortalığı birbirine kattı. Oyuncu Tuvana Türkay ile 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Fenerbahçeli topçu Alper Potuk önceki gece THY ile İstanbul'dan Dalaman'a gideceklerdi.