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ile sevgilisi ortalığı birbirine kattı

Aşkları bir dargın bir barışık süren Fenerbahçeli ile oyuncu , havalimanını birbirine kattı. Birlikte tatile gidecek olan çift, Alper Potuk'un uçağa geç kalması üzerine ortalığı karıştırdı. İşte Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay'ın havalimanı skandalı...

Giriş Tarihi: 3.6.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 12:26
Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı

Aşkları bir dargın bir barışık süren Tuvan Türkay ile ortalığı birbirine kattı. Oyuncu ile 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Fenerbahçeli topçu Alper Potuk önceki gece THY ile İstanbul'dan Dalaman'a gideceklerdi.

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Alper Potuk ile sevgilisi Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı
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