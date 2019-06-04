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'dan tepki : Hani bayramlar bizi bir arada tutan değerlerdi?

annesinin cenaze töreninde Binali Yıldırım'a çelengine tepki göstermelerine ilişkin "hani bayramlar, düğünler ve kayıplarımız bizi bir arada tutan değerlerdi? hani biz kenetlenmiş bir toplum idik. Acısı olan bir insanın derdi midir oradaki çelenk, çiçek" sözleriyle tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 4.6.2019 22:03 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 22:48
Deniz Akkaya'dan tepki : Hani bayramlar bizi bir arada tutan değerlerdi?

Ünlü sanatçı Deniz Akkaya annesinin cenaze töreninde yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akkaya, törende bazı kişilerin Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın cenazeye katılması ve çelengine tepki göstermeleri ve hakaret etmelerine yanıt verdi.

Akkaya, "kırgınlığımı ve şaşkınlığını vurgulamak istiyorum" dediği mesajında kişilerin savunduklarından önce insan olduğunu vurguladı.

Akkaya "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" şeklinde yazdı.

Akkaya'nın paylaşımı şöyle:

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Deniz Akkaya'dan tepki : Hani bayramlar bizi bir arada tutan değerlerdi?
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