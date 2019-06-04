Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Haziran 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Haziran 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Haziran 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Koç burcunun 210 günlük serüveni" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 HAZİRAN 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Satürn iletişimi ABD'nin tutumunun sertleşebileceğinin, uluslararası piyasaların bugünden sonra hareketleneceğinin haberciliğini yapıyor. Bugün iletişim ve zekâ gezegeni Merkür, ülkemizin de yükselen burcu olan Yengeç'te hareket etmeye başlayacak. Dünya gündemi hızla değişmeye başlıyor.

KOÇ: Bugün gökyüzü, ilgi beklediğin, ima etmekten korkmadığın, aşkın ise kazandığı bir günü işaret ediyor. Neden dersen, bayramın ilk günü senin için sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirecek. Aşkın uzak olmadığını bir kez daha göreceksin. Duygularının karşılıksız olmadığını fark edeceksin. Mide problemlerine dikkat!

BOĞA: Bugün gökyüzü ikili ilişkiler konusunda cesur hamlelere işaret ediyor! Sonunu görmediğin bir yola girmenin riskini almak için acele etmemek avantajına olacaktır. Çoğumuz yaşadıklarımızın bizi bir yerle getirdiğini savunuruz. Ama sen önüne takılan engelin üstünden atlayıp, ayağın takılsa bile tekrar kalkıp yola hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirsin.

İKİZLER: Geçtiğimiz aydan bu yana kişisel anlamda beklentide olduğun konularla ilgili net sonuçlar alabilirsin. Planlarının değişmesi an meselesi. Sorumluluklarını düzenlemek isteyeceksin. Uzun zamandır kardeşlerinle ilgili bazı konularda fikir ayrılıkları yaşıyor olabilirsin. İç dünyanı iyileştirirken kimseden fazla bir şey istemiyor, daha güçlü hareket ediyorsun.