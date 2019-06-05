EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca: Teknoloji delisi değilim insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yeni bir girişimde bulunarak teknoloji ürünleri pazarlayan şirket kurdu. Topluma saygı, adanmışlık, dürüstlük, doğruluk, ciddiyet ve cesaret kelimeleriyle kendi isminin baş harflerinden oluşan t.a.d.c.O.K. adını verdiği şirketiyle dünyada çok ses getiren teknolojik ürünleri Türkiye'ye getiren Kaynarca, bu projesini ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Kaynarca, özellikle Waveex dediği radyasyonun zararlarını önleyici çipten çok umutlu. 'Kendinizi sağlama alın' diyerek çıktığı yeni macerayı anlatan Kaynarca, benim telefonuma da çipi yapıştırıp beni sağlama aldı.



Şirketinizden bahseder misiniz?

İdealist birkaç arkadaşın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ticari bir kuruluş. Türkiye'de daha önce kullanılmamış, işe yarayan ürünlerin pazarlanması doğrultusunda ilkeler edinmiş bir şirket. Biz ilk olarak Waveex adlı ürünle çıkmaya karar verdik. Bu çip; cep telefonu, tablet, kablosuz yönlendirici gibi mobil cihazlardan yayılan radyasyonun vücudumuza zarar vermesini önlüyor.



25 PİLOT OKUL SEÇTİK



Ne gibi zararlardan bahsediyorsunuz?

Bağışıklık sisteminin zayıflamasından beyin tümörüne, hafıza kaybından uyku bozukluklularına kadar pek çok zarar. Biz buradan hareketle 'Kendinizi sağlama alın' diyoruz. Bu çipin yakın bir gelecekte devletlerin sağlık kuruluşlarınca zorunlu hale gelmesi muhtemel. O süre içinde biz bu olumsuz etkilerden kurtulmak adına piyasaya sürüyoruz.