Haberler > Günaydın Haberleri > EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca: Teknoloji delisi değilim insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum

EDHO'nun yıldızı : Teknoloji delisi değilim insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum

Teknoloji ürünleri pazarlayan bir şirket kuran , “Teknoloji delisi değilim. Öncelikle kendim kullanıp memnun kaldığım ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum” dedi.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 11:31
EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca: Teknoloji delisi değilim insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum

Ünlü oyuncu , yeni bir girişimde bulunarak teknoloji ürünleri pazarlayan şirket kurdu. Topluma saygı, adanmışlık, dürüstlük, doğruluk, ciddiyet ve cesaret kelimeleriyle kendi isminin baş harflerinden oluşan t.a.d.c.O.K. adını verdiği şirketiyle dünyada çok ses getiren teknolojik ürünleri Türkiye'ye getiren Kaynarca, bu projesini ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Kaynarca, özellikle Waveex dediği radyasyonun zararlarını önleyici çipten çok umutlu. 'Kendinizi sağlama alın' diyerek çıktığı yeni macerayı anlatan Kaynarca, benim telefonuma da çipi yapıştırıp beni sağlama aldı.

Şirketinizden bahseder misiniz?

İdealist birkaç arkadaşın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ticari bir kuruluş. Türkiye'de daha önce kullanılmamış, işe yarayan ürünlerin pazarlanması doğrultusunda ilkeler edinmiş bir şirket. Biz ilk olarak Waveex adlı ürünle çıkmaya karar verdik. Bu çip; cep telefonu, tablet, kablosuz yönlendirici gibi mobil cihazlardan yayılan radyasyonun vücudumuza zarar vermesini önlüyor.

25 PİLOT OKUL SEÇTİK

Ne gibi zararlardan bahsediyorsunuz?
Bağışıklık sisteminin zayıflamasından beyin tümörüne, hafıza kaybından uyku bozukluklularına kadar pek çok zarar. Biz buradan hareketle 'Kendinizi sağlama alın' diyoruz. Bu çipin yakın bir gelecekte devletlerin sağlık kuruluşlarınca zorunlu hale gelmesi muhtemel. O süre içinde biz bu olumsuz etkilerden kurtulmak adına piyasaya sürüyoruz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca: Teknoloji delisi değilim insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN