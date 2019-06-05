Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Haziran 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Haziran 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Haziran 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Boğa burcunun 210 günlük serüveni" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Mars kavuşumu Türkiye üzerine konuşan siyasi isimleri gündeme getirecek. Özellikle ülkemizin uçuş sahasını, sınırlarını, askeri gücünü işaret eden konuşmalar dünya basınında yer alabilir. Gezegenlerin seyri teknolojinin dünyada çığır açacağı, bilinmeyen keşiflerin duyurulacağını vurguluyor.

KOÇ: Nereye gitsen ilgi toplamaktan şımarabilirsin. Arkadaşların seninle âşık atamayacaklarını düşünmeye başlıyorlar. Öğle saatlerinde gündemin değişebilir. Farklı olaylarla karşılaşabilir, alışkın olmadığın sorunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsin. Araban ya da elinden düşmeyen elektronik aletlerin konusunda sıkıntılar yaşamış olsan da günü rahat bir şekilde kapatacaksın.

BOĞA: Üstünü örtüp geçmişte bıraktığın bazı olaylar gündeme tekrar gelebilir. Belki eski bir dost belki eski bir aşk... Sakin kalmanı öneririm. Sosyal yaşamındaki duygusal yaklaşımların, ufak olayları büyütmene sebep olabilir. Güçlenmenin devam ettiği bu günlerde kendi hedef ve isteklerini geçiştirmemeni tavsiye ederim.

İKİZLER: Küçük davranışları kafaya takman, arkadaş çevrene olumsuz olarak yansıyabilir. Verilen sözlerin tutulmaması, çelişkili hareketler seni gerçekten de çok yoruyor. Yeni tanıştığın insanlara şans vermekten geri kalmayacaksın. Önünü görebilmek adına engelleri kaldırarak hareket edeceğin bir gün. İlişkin yoksa yakın çevrenden gelecek itirafla duygularının adını koyabilirsin.