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Yarım asırlık dostuna 'da kavuştu

50 yıl önce Almanya’ya çalışmak için giden gurbetçi iki yakın dost, yıllar sonra birbirlerini ’da programında buldu. 84 yaşındaki , Esra Erol’da programına gelerek 50 yıl önce Almanya’da çalıştığı sırada fabrikada tanıştığı ve kendisi gibi gurbetçi olan yakın dostu ’tan 30 yıldır hiçbir haber alamadığını belirtti. Canlı yayında arkadaşı Celal Solak’ın yakınlarına seslenen Gazi Mumcu, yarım asırlık dostuna Esra Erol’da kavuştu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 5.6.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 15:50
Yarım asırlık dostuna Esra Erol'da kavuştu

84 yaşındaki Gazi Mumcu, Esra Erol'da programına gelerek 50 yıl önce Almanya'da çalıştığı sırada fabrikada tanıştığı ve kendisi gibi gurbetçi olan yakın dostu Celal Solak'tan 30 yıldır hiçbir haber alamadığını belirtti.

Yarım asırlık dostuna Esra Erol'da böyle kavuştu

En büyük korkusunun hayatta olmadığı haberini almak olduğunu belirten 84 yaşındaki Mumcu canlı yayında arkadaşı Celal Solak'ın yakınlarına seslenerek kendisine ulaşmak istediğini söyledi. Dakikalar içerisinde Celal Solak'tan güzel haber geldi.

O DA YILLARDIR ARIYORMUŞ…

Yayına bağlanan Celal Solak arkadaşının kendisini aramasından çok mutlu olduğunu ifade etti ve kendisinin de yıllardır aradığını, hatta vefat etti diye duyduğunu söyledi.

İki eski dost Esra Erol'da programında bir araya gelerek eski günlerini yâd etti. Başarılı sunucu Esra Erol, yıllar önce hiç hatırlamadıkları fotoğraflarını bularak kendilerine sürpriz yaptı.

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Yarım asırlık dostuna Esra Erol'da kavuştu
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