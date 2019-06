Gülper Özdemir: At binerken eksik yönlerimi keşfettiğimi hissediyorum

Londra'da yaşayan Gülper Özdemir'in hayatı aldığı bir telefonla değişti. Bu telefonun ardından Türkiye'deki dizilerde rol almaya başlayan genç oyuncu, son olarak da atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Hazan Kaya' karakteri için teklif aldı. Kendisi de Karadenizli olan oyuncu, büyük bir mutlulukla soluğu Trabzon'da aldı. Çocukluğu Sinop'un yeşillikleri arasında fındık bahçelerinde geçen Özdemir, şimdi de Karadeniz'in huzur veren doğasını doyasıya yaşıyor. "İyi ki Trabzon'a gelmişim. Fındık tarlalarını görünce aklıma çocukluğum geliyor" diyen Özdemir'le eski Karadeniz'i ve bayramları konuştuk...



Londra'da yaşarken 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle yolunuz nasıl kesişti?

Londra'dayken dizi için teklif aldım. Teklif geldiğinde çok mutlu oldum ve bu işte yer almak için Türkiye'ye geldim. Osman Sınav imzalı bir projede yer almak benim için ayrı bir mutluluk.



Sinoplu olduğunuz için Karadeniz'de çekilen bir dizide rol almak sizi ayrı mutlu etmiştir sanırım...

Çok sevindim ama benden çok ailem sevindi. Annem artık her hafta Trabzon'a bahçede yetiştirdiği meyveleri gönderiyor. Onlar da benim gibi, sağlıklı, organik beslenmeye çok önem veriyorlar.



Reytinglerde her hafta birinci olan bir diziye dahil olmak oyuncuya ayrı bir sorumluluk veriyormu?

Sorumluluk her zaman var. Reytingler, değer biçimini ölçmüyor. Çok değerli ve anlamlı bir konusu olması sadece hassasiyeti artırıyor.