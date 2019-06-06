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Köpeği, eşyalarıyla birlikte sokağa terk ettiler! Yürek burkan görüntü…

'un Şişli ilçesinin Nişantaşı semtinde eşyalarıyla birlikte sokağa bırakılan bir köpek görenleri isyan ettirdi. Vatandaşlar, sosyal medyadan terk edilen köpeğin sahibine tepki gösterdi. Köpeğin terk edilmiş haldeki fotoğrafı görenleri duygulandırdı. İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 6.6.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 15:13
Köpeği, eşyalarıyla birlikte sokağa terk ettiler! Yürek burkan görüntü…

Nişantaşı'nda bir köpeğin eşyalarıyla birlikte sokağa terk edilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Nişantaşı'nda bugün çekilen ve 2. Sayfa'nın Instagram hesabından da paylaşılan bir fotoğraf, görenleri şaşkına çevirdi.

EŞYALARIYLA BİRLİKTE SOKAĞA BIRAKILDI

Nişantaşı'nda bir köpek eşyalarıyla birlikte sokağa bırakıldı.

Durumu gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Sahibi tarafından terk edilen köpeğin ise eşyalarının başında şaşkın gözlerle oturuşu, görenleri duygulandırdı.

ÜNLÜLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Sosyal medyada büyük tankı uyandıran fotoğrafa ünlüler de isyan etti. Birçok ünlü 'Bakamayacaksanız lütfen sahiplenmeyin' uyarısında bulundu.

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Köpeği, eşyalarıyla birlikte sokağa terk ettiler! Yürek burkan görüntü…
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