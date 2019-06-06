Köpeği, eşyalarıyla birlikte sokağa terk ettiler! Yürek burkan görüntü…

Nişantaşı'nda bir köpeğin eşyalarıyla birlikte sokağa terk edilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Nişantaşı'nda bugün çekilen ve 2. Sayfa'nın Instagram hesabından da paylaşılan bir fotoğraf, görenleri şaşkına çevirdi.

EŞYALARIYLA BİRLİKTE SOKAĞA BIRAKILDI

Nişantaşı'nda bir köpek eşyalarıyla birlikte sokağa bırakıldı.

Durumu gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Sahibi tarafından terk edilen köpeğin ise eşyalarının başında şaşkın gözlerle oturuşu, görenleri duygulandırdı.

ÜNLÜLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Sosyal medyada büyük tankı uyandıran fotoğrafa ünlüler de isyan etti. Birçok ünlü 'Bakamayacaksanız lütfen sahiplenmeyin' uyarısında bulundu.